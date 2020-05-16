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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сызрани задержан подозреваемый в краже имущества из гаража

16 мая 2020 10:46
134
В Сызрани задержан подозреваемый в краже имущества из гаража
Похищенное имущество он планировал сдать в пункт приема металла.

В Сызранскую полицию за помощью обратилась местная жительница 1966 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что из ее гаража, расположенного на территории дачного участка в Сызранском районе, было похищено имущество. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму более 9 000 рублей. Добычей злоумышленника стала металлическая кухонная утварь.

Злоумышленник проник в гараж путем повреждения кладки. При осмотре территорий, прилегающих к месту совершения преступления сотрудники полиции обнаружили похищенные вещи.

Полицейские установили, что к совершению кражи может быть причастен ранее судимый за разбой житель города Сызрань 1975 года рождения. Вскоре данная информация нашла свое подтверждение.
Оперативники выяснили, что подозреваемый специально присмотрел гараж для совершения преступления. Мужчина вынес вещи из помещения и спрятал. Перевезти в другое место он их не смог – его спугнули прохожие. Вернуться за похищенным решил чуть позже. По возвращению вещей он уже не обнаружил - тайник был найден сотрудниками полиции.

Похищенное имущество подозреваемый планировал сдать в пункт приема металла, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Расследование продолжается. 
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