В Сызрани сотрудники ППСП на маршруте патрулирования задержали подозреваемого в убийстве
11 февраля 2020 10:54
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29 января наряд отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское» находился на маршруте патрулирования около дома 21 по ул. Кирова в Сызрани. Внимание сотрудников полиции привлек гражданин, нарушающий общественный порядок. Мужчина имел неопрятный внешний вид, шаткую походку и при виде полицейских попытался скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.
Стражи порядка выявили у задержанного явные признаки опьянения и при составлении административного материала в ходе личного досмотра обнаружили в кармане нож со следами бурого цвета. Житель Волгоградской области 1979 года рождения рассказал полицейским, что несколько часов назад в поселке Варламово при распитии спиртных напитков в ходе конфликта он нанес ножевое ранение своему знакомому, от которого тот, по-видимому, скончался. Осознав, что сделал, ранее неоднократно судимый за различные преступления, в том числе и за убийство, он ушел с места происшествия. Полицейские доставили мужчину в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств.
В это же время в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении по адресу, который указывал задержанный, трупа мужчины 1976 года рождения со следами насильственной смерти.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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