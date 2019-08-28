В Сызрани пьяный молодой человек украл машину и попал в ДТП

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К полицейским поступила информация о ДТП в г. Сызрани. Прибывшие на место происшествие сотрудники ГИБДД установили, что водитель "Лада-Приора", совершив наезд на бордюр, скрылся с места ДТП. Полицейские установили и опросили свидетелей произошедшего. Один из свидетелей пояснил, что в момент аварии находился рядом и запечатлел на свой сотовый телефон, как молодой человек с признаками алкогольного опьянения, совершив ДТП, спешно ретировался из автомобиля. На видео полицейские опознали 27-летнего безработного жителя города Сызрани, уже попадавшего в поле зрения правоохранителей по подозрению в совершении грабежа из магазина. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что злоумышленник совершил кражу данного автомобиля с соседней улицы. В момент наезда на препятствие хозяин "Лада-Приора", находился дома и о том, что автомобиль украден и попал в ДТП, он узнал от инспекторов ГИБДД.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Как выяснилось при опросе потерпевшего, хозяин автомобиля – житель частного сектора. Автомобиль всегда парковал на придомовой территории, оставляя ключи в замке зажигания. Чем и воспользовался злоумышленник.