В Сызрани и Похвистнево задержали похитителей велосипедов

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В полицию обратилась жительница города Сызрань с заявлением о том, что неизвестный, находясь у дома по улице Фридриха Энгельса, открыто похитил у её несовершеннолетнего сына велосипед, причинив тем самым материальный ущерб на сумму более 3 000 рублей.Подросток пояснил, что катался с друзьями на улице, недалеко от своего дома. Придя в магазин за мороженым, он оставил велосипед на входе. Этим моментом и воспользовался злоумышленник, открыто похитив двухколесное транспортное средство.Задержан житель села Налейка Ульяновской области, ранее судимый за кражу.Велосипед возвращен владельцу.Еще одно противоправное действие было совершено в городе Похвистнево. Молодой человек рассказал полицейским, что у него был похищен велосипед стоимостью 12 000 рублей.Заявитель рассказал, что оставил велосипед на лестничной клетке пристёгнутым к чугунному радиатору велозамком. Когда он пришел за своим имуществом, велозамок был перекусан злоумышленником с помощью специального инструмента. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи велосипеда. Им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний местный житель. Задержанный пояснил полицейским, что проходя мимо дома потерпевшего, увидел через открытую дверь подъезда велосипед. Он бокорезом, который носил в кармане, перекусил велозамок и уехал на велосипеде. Немного покатавшись, задержанный остановился отдохнуть, и в это время был задержан оперативниками.Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.