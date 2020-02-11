В Самарской области задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков
11 февраля 2020 11:33
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Сотрудниками ОМВД России по Безенчукскому району задержан мужчина 1995 года рождения, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
У подозреваемого стражи правопорядка обнаружили и изъяли 19 свертков, в которых находилось неизвестное вещество. В ходе осмотра ближайшей местности, где он был задержан, правоохранители выявили девять закладок с подобным веществом.
Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Найденным веществом оказалось наркотическое средство N-метилэфедрон-альфа-пирромидиновалерофенон общей массой 13,74 граммов.
По данным сотрудников органов внутренних дел, мужчина ранее не судим. Он зарегистрирован в республике ближнего зарубежья, а проживает в городе Самара, куда прибыл для трудоустройства.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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