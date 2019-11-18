В Самарской области задержан гражданин Украины, которого в Грузии искали за убийство

193

В результате реализации сотрудниками УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий в октябре 2019 года на территории Самарской области задержан член этнической организованной преступной группы, подконтрольной преступному сообществу Салифова Н.Н.о. (уголовная кличка «Лоту Гули»). Это гражданин Украины, 1962 г.р., который находился в международном розыске, объявленном РОВД Болнисского района Республики Грузия за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.108 УК Грузии («убийство»).В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, проводится экстрадиционная проверка.Фото: pixabay.com