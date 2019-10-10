В Самарской области задержали лиц, незаконно легализующих мигрантов

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Сотрудниками УФСБ России по Самарской области во взаимодействии с органами полиции пресечена противоправная деятельность свыше 138 мигрантов – граждан среднеазиатских и северокавказских республик, использовавших миграционные документы с признаками подделки для легализации на территории РФ, возбуждено 143 уголовных дела по ч.3 ст.327 УК РФ («Использования заведомо подложного документа»).В октябре 2019 года сотрудниками Управления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация о лицах, причастных к легализации вышеуказанных иностранных граждан на территории России путем изготовления поддельных миграционных документов.03.10.2019 во взаимодействии с органами полиции на территории рынка г. Новокуйбышевска (ул. Горького, д. 41 «А») при передаче поддельных бланков-уведомлений о постановке иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания задержана гражданка одной из среднеазиатских республик – «Э», 1984 г.р. В ходе проведения обыска по месту ее жительства в г.Новокуйбышевске обнаружены предметы и документы, свидетельствующие о ее причастности к посредничеству в изготовлении и реализации поддельных миграционных документов.В момент получения документов и денежных средств – предоплаты за изготовление поддельных отрывных частей бланков-уведомлений задержан гражданин РФ «С», являющийся связью «Э». В ходе проведения обыска в арендуемой «С» квартире в г.Самаре обнаружены и изъяты предметы, свидетельствующие о его противоправной деятельности: большое количество миграционных документов различного характера, печати МФЦ, ФГУП «Почта России», ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области РВП, ВНЖ, гербовые печати УВМ ГУ МВД России по Самарской области, печати более 10 обществ с ограниченной ответственностью, врачей общей практики медицинских учреждений и др., ноутбук, иная оргтехника.В настоящее время Управлением проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.