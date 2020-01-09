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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области рыбаки незаконно ловили стерлядь

9 января 2020 10:34
99
В Самарской области рыбаки незаконно ловили стерлядь
Им грозит уголовная ответственность.

8 января 2020 года в селе Новодевичьем Шигонского района во время рейда сотрудники Рыбнадзора остановили двух промысловиков с неоформленным уловом, в составе которого выявлено 18 немерных судаков и одна стерлядь, запрещенные к вылову.

Обоим рыбакам теперь грозит уголовная ответственность, сообщает "Волжская коммуна".
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