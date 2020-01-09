В Самарской области рыбаки незаконно ловили стерлядь
9 января 2020 10:34
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8 января 2020 года в селе Новодевичьем Шигонского района во время рейда сотрудники Рыбнадзора остановили двух промысловиков с неоформленным уловом, в составе которого выявлено 18 немерных судаков и одна стерлядь, запрещенные к вылову.
Обоим рыбакам теперь грозит уголовная ответственность, сообщает "Волжская коммуна".
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