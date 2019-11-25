В Самарской области рецидивист с ножом напал на пункт приема металлолома

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В июле этого года в полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на пункт металлоприема, расположенный вблизи дома № 98 по ул. Декабристов г. Сызрани Самарской области.Прибывшим на место происшествия полицейским сотрудник частного охранного предприятия передал мужчину и пояснил, что тот, угрожая молотком и ножом, ограбил приемщицу металла, после чего пытался убежать, но был задержан прохожими.Женщина 1959 года рождения в ходе опроса рассказала стражам порядка, что находилась в пункте приема металла одна, когда зашел незнакомый мужчина и, сжимая в руках молоток, направился к ней, требуя денег. Видя, что он настроен агрессивно и решительно, понимая, что на помощь при необходимости к ней никто не придет, приемщица забежала в будку, расположенную внутри помещения. Стала удерживать входную дверь руками. Злоумышленник молотком разбил стекло в окне будки, схватил со стеллажа нож и, просунув руку в окно, начал размахивать им перед потерпевшей, при этом требуя денежные средства. Жительница города Октябрьск, опасаясь за свою жизнь, передала злоумышленнику женскую сумку, сотовый телефон и деньги в сумме около 1700 рублей. После этого нападавший выбежал из помещения, а приемщица смогла воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации для вызова охраны.Подозреваемый 1978 года рождения, условно-досрочно освобожденный, ранее был осужден за убийство и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.