В Самарской области расследовали кражу из фельдшерско-акушерского пункта
16 ноября 2019 11:19
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Утром 7 марта этого года в фельдшерско-акушерский пункт села Кушниково Шигонского района Самарской области первой пришла санитарка. Она и обнаружила разбитое стекло в одном из окон, о чём сообщила в полицию. При визуальном осмотре в присутствии полицейских она пропажи каких-либо вещей и предметов сразу не обнаружила. Но впоследствии, через несколько дней, стало известно об отсутствии медицинской сумки, в которой находились различные медикаменты. Эта синяя сумка с красным крестом всегда стояла на кушетке в процедурной комнате. Вместе с сумкой исчез и тонометр со стола. Общий ущерб оценивался суммой около 5 тысяч рублей.
Примерно через неделю, а точнее 13 марта, в полицию поступило сообщение от жителей села Малячкино братьев Г., что они случайно обнаружили в сенях дома синюю медицинскую сумку с медикаментами. Как пояснили Алексей и Александр, в том доме они снимали комнату. Кому принадлежит данный дом, пояснить не могли, так как предыдущая хозяйка жилища умерла. Дом старый, дверь в сени давно куда-то подевалась. Поэтому войти туда мог кто угодно. Дверь из сеней в дом имелась и запиралась на навесной замок. Накануне 8 марта братья переехали жить к отцу, который заболел и нуждался в уходе.
Тринадцатого марта после обеда братья Г. пришли в дом, чтобы заняться ремонтом полов. Когда зашли в сени, то за диваном увидели медицинскую сумку синего цвета с красным крестом, в которой находились различные медикаменты, шприцы. Откуда эта сумка появилась, пояснить полицейским они не смогли. Найденную сумку со всем содержимым передали на ответственное хранение в ФАП. По данным медработников, практически все содержимое было на месте, только не хватало тонометра за 990 рублей. Теоретически было не понятно, кто и зачем украл сумку, если даже не воспользовался её содержимым?
При проведении розыска сыщики выявили случайного свидетеля, который рассказал, что в ночь с 6 на 7 марта видел, как с этой сумкой по селу ходил пьяный сожитель одной местной жительницы Татьяны. Так в деле появился подозреваемый - 41-летний Алексей С.
Вот и 6 марта этого года Алексей выпил с друзьями. Татьяна стала его укорять, мужчина и женщина поссорились. С горя Алексей продолжил распивать спиртные напитки. Затем оставил компанию и пешком направился в с. Кушниково, ходил, гулял, пил водку. Примерно в 22.00 он гулял около фельдшерско-акушерского пункта. В тот момент он решил проникнуть в данное помещение и похитить оттуда что-нибудь ценное. Подойдя к зданию ФАП, он увидел, что на входной двери висит навесной замок. Он обошёл здание сзади и увидел окно. Рукой разбил стёкла и через образовавшийся проём залез внутрь. Затем он начал ходить по комнатам ФАП и с кушетки в одной из комнат взял медицинскую сумку первой помощи синего цвета с красным крестом, в которой находились разнообразные лекарства. Со стола в другой комнате взял механический тонометр и положил его в ту же медицинскую сумку. Не найдя больше ничего ценного, он вылез через окно. После чего направился в село Малячкино.
Проходя мимо дома братьев Г., решил зайти к ним выпить спиртное и осмотреть содержимое медицинской сумки, так как в дом своей сожительницы Татьяны он похищенные вещи нести не хотел. Через дверной проём (дверь отсутствовала) зашёл в сени дома. Подойдя к входной двери в сам дом, он увидел навесной замок и понял, что никого нет. Ломать замок не стал и решил посмотреть содержимое сумки. Не найдя в ней ничего нужного для себя, оставил её в сенях. Куда девал похищенный тонометр, не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, возможно, тонометр просто выпал из сумки по дороге. Свою вину в совершении кражи медицинской сумки и тонометра из помещения ФАП в с. Кушниково Шигонского района Самарской области он признал полностью, в содеянном раскаялся. Его ждёт суд, пишет облМВД.
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