В Самарской области хозяин втайне уехал на автомобиле гостя

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Житель Похвистневского района заявил о пропаже из гаража автомобиля «Hyundai».В этот же день в ходе патрулирования территории села Большой Толкай инспекторами дорожно-патрульной службы была замечена и остановлена автомашина, схожая по приметам с разыскиваемой.У находящегося за рулем мужчины отсутствовали документы на право владения и управления автомобилем. Также у него наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли в отношении него постановление о назначении медицинского освидетельствования. Мужчина 1986 года рождения от прохождения освидетельствования отказался.Полицейскими собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».По статье «Угон» возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Из материалов уголовного дела следует, что задержанный, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, распивал у себя дома спиртные напитки со своим знакомым. Дождавшись, когда гость уснет, злоумышленник забрал ключи и похитил автомобиль.Санкция инкриминируемой местному жителю статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Фото: pixabay.com