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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области 84-летний пенсионер скалкой убил жену

4 февраля 2020 12:45
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В Самарской области 84-летний пенсионер скалкой убил жену Он избил женщину до смерти.
Он избил женщину до смерти.

В Самарской области в суд направлено уголовное дело в отношении 84-летнего жителя Борского района, обвиняемого в убийстве супруги.

По версии следствия, 19 октября прошлого года между мужчиной и его женой произошла ссора в их доме в селе Заплавное. Муж не выдержал, схватился за скалку и начал бить супругу. Мужчина нанес женщине множественные удары – бил по голове и всему телу.

От полученных травм женщина скончалась на месте. В прокуратуре района сообщают, что мужчина полностью признает свою вину и раскаивается в убийстве супруги. Уголовное дело направлено в суд, пишет ПроГородСамара.
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