В Самаре задержали серийного грабителя

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Так, задержанный подозревается в ограблении школьника 12 января у дома на улице Свободы. После встречи с грабителем, учащийся лишился своего мобильного устройства. Еще один эпизод противоправной деятельности зафиксирован полицейскими 13 января у дома на улице Ново-Вокзальной. Пострадавшей оказалась местная жительница 1966 г.р. Злоумышленник похитил у женщины сумку, в которой находились документы, банковские карты, деньги и мобильные телефоны.К оперативникам поступила информация о том, что подозреваемый может находиться на одном из городских рынков. Как было установлено, в тот момент мужчина сбывал похищенный телефон. В ходе организованной засады подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска областного Главка.Задержанный 1990 г.р признался полицейским в совершении противоправной деятельности. Он пояснил, что на преступления его толкнула острая нужда в деньгах. Установлено, что мужчина нигде не работает. В прошлом он был судим за кражу и мошенничество. Полицейскими изъяты два похищенных телефона.В ходе расследования, сотрудниками органов внутренних дел были установлены еще три противоправных деяния, совершенные, по версии оперативников, подозреваемым. Во всех случаях, несовершеннолетние после встречи со злоумышленником лишались своих мобильных устройств, сообщает облМВД.