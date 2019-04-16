В Самаре сотрудники ДПС задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

96

В Самаре на улице Волгина, сотрудники ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре за нарушение Правил дорожного движения остановили легковой автомобиль «Датсун».В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что он стал заметно нервничать. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.Изъятое вещество было направилено на экспертизу. По результатам проведенного исследования установлено, что это наркотическое средство «Метилэфедрон» общей массой 1,7 грамм. Задержанным оказался 29-летний, ранее не судимый житель Новокуйбышевска.Возбужденно уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества, сообщает облМВД.