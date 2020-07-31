В Самаре пресекли деятельность наркосбытчика

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В ходе обследования квартиры, где проживал задержанный, сотрудники полиции обнаружили и изъяли сотовый телефон, электронные весы, пакетики, вещество растительного происхождения.В телефоне оперуполномоченными полиции были обнаружены фотографии «закладок». Задержанный согласился указать места, где спрятал наркотические средства – во дворах домов областного центра на ул. Авроры, переулка Академический, ул. Ивана Булкина и других. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли свертки, перемотанные изолированной лентой, общим количеством 12 штук.Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что все изъятые правоохранителями вещества являются наркотическим средством - марихуана. Всего в ходе документирования противоправной деятельности задержанного сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято свыше 116 грамм наркотических средств растительного происхождения.Задержанный гражданин Российской Федерации – в декабре 2019 года был приговорен судом за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков к штрафу в размере 10 тысяч рублей, официально не работает, по сведениям сотрудников полиции, приобретал наркотики в теневом сегменте сети Интернет с целью дальнейшей продажи.Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено 8 уголовных дел.В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.