В Самаре под суд отдали бизнесмена, похитившего двух подростков

Он обратился к двум школьникам, которых посчитал успешными букмекерами в сфере киберспорта.
В Самаре на финальную стадию вышло рассмотрение уголовного дела о ставках на киберспорт, которые привели к похищению двух подростков.
Согласно версии следователей, весной 2018 года один из самарских предпринимателей, решив рискнуть, обратился к двум школьникам, которых посчитал успешными букмекерами в сфере киберспорта. Первая сделка оказалась очень прибыльной.
Однако вторая обернулась крахом и потерей денег. Правда, ребята возвращать деньги не стали.
Тогда он решил пойти по другому пути: в компании двух своих знакомых он похитил ребят из учебного заведения. Когда средства нашлись, детей отпустили. Правда, преступление не сошло злоумышленникам с рук: они были задержаны. Теперь им грозят реальные тюремные сроки за похищение, а также гражданские иски на громадные суммы, пишет ПроГородСамара.
Фото pixabay.com
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