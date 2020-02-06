В Самаре иностранцы пытались дать взятку участковому уполномоченному полиции

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Двое уроженцев соседней республики 1978 и 1964 годов рождений предложили участковому уполномоченному полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей за не составление административного протокола о нарушении миграционного режима. Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении мужчин.В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение» в помещении кабинета участкового уполномоченного полиции, расположенного в Самарском районе областного центра, сотрудниками отдела по раскрытию и выявлению преступлений по Самарскому району ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Самаре задержаны подозреваемые в даче взятки должностному лицу.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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