В Самаре будут судить женщину-наркокурьера

186

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению 30-летней жительницы Самарской области в незаконном хранении наркотика и семи эпизодах покушения на его незаконный сбыт.По версии следствия, женщина являлась закладчиком интернет-магазина. Партии запрещенных веществ она приобретала в теневом сегменте сети Интернет с целью дальнейшей продажи, забирала их на территории Советского района областного центра, фасовала по месту жительства. В последующем расфасованные наркотики сбывала бесконтактным способом в Промышленном районе Самары.Задержанная по оперативной информации женщина при личном досмотре, в присутствии понятых, добровольно выдала свертки с неизвестными веществами. Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили тайники, оборудованные обвиняемой. Согласно результатам экспертизы, все изъятые вещества содержали производное наркотического средства N-метилэфедрона. Масса наркотика составила более 2 грамм.По данным сотрудников органов внутренних дел, обвиняемая и ранее привлекалась к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.