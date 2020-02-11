В Самаре адвокат мошенничал с квартирами

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В Самаре вынесен приговора адвокату адвокатского кабинета № 214. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупном размерах, в том числе, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, группой лиц по предварительному сговору).Следствием и судом установлено, что адвокат, преследуя цель личного обогащения путем незаконного отчуждения жилых помещений граждан на территории города Новокуйбышевск Самарской области и их дальнейшей продажи, решил избрать преступную деятельность как способ получения материальных благ, формой реализации которой должны были стать «квартирные» мошенничества, то есть незаконные сделки с квартирами граждан и муниципальными квартирами.Так, в период с 2008 года по 2011 год он совершил на территории города Новокуйбышевск Самарской области серию мошенничеств с квартирами. Злоумышленник оформлял нотариальные доверенности на себя, формальных покупателей или других лиц, с целью реализации квартир, а получая денежные средства от продажи квартир, не возвращал их продавцам недвижимого имущества, а обращал в свою пользу. Своими действиями обвиняемый причинил ущерб 18 потерпевшим на общую сумму более 18 миллионов рублей.Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.