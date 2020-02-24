В Приволжском районе женщина украла деньги с банковской карты знакомого

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В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району поступило сообщение от местного жителя 1975 года рождения о том, что с его банковской карты неизвестными лицами похищены денежные средства в размере 8100 рублей.Стражи правопорядка установили, что заявитель находился в гостях у своей знакомой. После совместного распития алкоголя потерпевший оставил свой смартфон в ее квартире, а когда забрал и проверил через мобильный банк наличие денежных средств на своей банковской карте, обнаружил их отсутствие.Сотрудники полиции выехали по месту проживания предполагаемой подозреваемой. В ходе опроса она созналась в содеянном и пояснила, что используя оставленный телефон заявителя, посредством СМС сообщений, перевела с его банковской карты денежные средства на карту своего приятеля, которые затем хотела потратить на личные нужды.По информации полицейских, 33-летняя местная жительница нигде не работает. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.