В Приволжском районе задержали мужчину с марихуаной

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Ему грозит

лишение свободы на срок до десяти лет.

К правоохранителям поступила информация о том, что ранее судимый местный житель 1980 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.В подвале жилого дома полицейские обнаружили и изъяли части растений серо-зеленого цвета, внешне похожие на коноплю.Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что находка является наркотическим средством – марихуана, общим весом 309 грамм, что является крупным размером.Как установили оперативники, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств злоумышленник обнаружил наркосодержащие растения в поле, собрал и засушил их для дальнейшего употребления без цели сбыта.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.