В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в нарушении авторских прав
23 июля 2020 13:58
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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Новокуйбышевску в результате проведения оперативного мероприятия «Проверочная закупка» задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения. Подозреваемым в нарушении авторских прав оказался безработный ранее не судимый житель Самары 1994 года рождения.
По данным оперативников, находясь возле городской автостанции, мужчина реализовал контрафактное программное обеспечение – систему трехмерного проектирования. Общая сумма ущерба, причиненного правообладателю – одному из обществ с ограниченной ответственностью, составила более 1 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.
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