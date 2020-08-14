В Мордовии транспортные полицейские изъяли героин у пассажира поезда из Самарской области

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Сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте в пути следования пассажирского поезда «Санкт-Петербург – Самара» был выявлен 30-летний житель Самарской области, у которого в ходе осмотра был обнаружен гриппер пакет с порошкообразным веществом. На вопрос полицейских, о том, что за вещество находится внутри пакета, мужчина пояснил, что это героин, который он перевозит в личных целях, так как является потребителем наркотических средств. Вещество было изъято правоохранителями, а сам пассажир доставлен в дежурную часть. Проведенным исследованием установлено, что изъятое действительно представляет собой наркотическое средство героин массой 1,8 грамма.Отделением дознания Рузаевского ЛО МВД России на транспорте в отношении пассажира возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.