В Красноярском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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Сотрудникам ОНК ОМВД России по Красноярскому району поступила оперативная информация о том, что что ранее не судимый местный житель 1986 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проведенной проверки полученная информация подтвердилась.Правоохранители задержали подозреваемого по месту его жительства и в ходе осмотра обнаружили и изъяли у него приспособления для употребления наркотических средств, вещество растительного происхождения серого цвета, части растений зеленого, серого и серо-зеленого цвета. Со слов задержанного, вещество и трава, обнаруженные оперативниками, являются частями растения конопля (марихуана), которое он хранил для личного употребления без цели сбыта.Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что растения являются наркосодержащими – в общей сложности было изъято около 18 г марихуаны, а также 27 г растительной массы, содержащей тетрагидроканнабинол.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.