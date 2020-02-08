В Чапаевске задержали наркодилера, когда он делал закладки в подъезде

89

Полицейские задержали подозреваемого - местного жителя 1993 г.р., который, по версии оперативников, делал тайники-закладки для последующего сбыта запрещенного вещества.В подъезде одного из многоэтажных домов, полицейские обнаружили три свертка, завернутые в фольгу. Установлено, что в свертках находилось наркотическое средство бутил-индазол-карбоксалидол, массой 0,84 г.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, сообщает облМВД.