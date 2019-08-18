У жителя поселка Авангард в Самарской области нашли более 270 граммов марихуаны

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В рамках операции «Мак-2019» выявлен факт незаконного хранения наркосодержащих растений жителем поселка Авангард Алексеевского района. По результатам проведенной экспертизы установлено, что хранящееся у мужчины вещество является наркотическим средством марихуана весом 275,99 граммов. Подозреваемый - ранее неоднократно судимый мужчина 1957 года рождения пояснил полицейским, что собрал запрещенное растение для личного потребления. Эта версия тщательно проверяется.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.