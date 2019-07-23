У тольяттинца знакомый незаконно продал его автомобиль в утиль

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В Тольятти к правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что знакомый продал автомобиль принадлежащий заявителю не имея на это права.В ходе работы стражами правопорядка было установлено, что потерпевший переехал на постоянное место жительства в другой город, имеющийся у него в собственности автомобиль ВАЗ-21061, оставил знакомому, который собирался его приобрести. По взаимной договоренности хозяин автомобиля оставил подозреваемому ключи и документы. Злоумышленник некоторое время пользовался оставленным ему автомобилем, однако денежные средства владельцу так и не отдал.Полицейскими был установлен нигде не работающий 32 - летний местный житель. По информации стражей правопорядка ранее злоумышленник проблем с законом не имел. Подозреваемый был задержан участковым уполномоченным полиции, которому рассказал о том, что сдал автомобиль в утилизацию за 12000 рублей, рассчитывая на то, что хозяин машины про нее забыл. Вырученные денежные средства он потратил на собственные нужды.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Машина изъята из утилизации и вскоре будет возвращена владельцу.