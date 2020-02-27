Тольяттинца задержали во время закладки наркотика
27 февраля 2020 12:19
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2019 года сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции в районе станции Химическая г. Тольятти задержали гражданина 1986 г.р. при совершении закладки наркотических средств.
При проведении обследования автомобиля обвиняемого, в котором находилась его супруга, полицейские обнаружили бумажные свёртки, в которых, как установлено в ходе экспертизы, находилось наркотическое средство синтетического происхождения. В дальнейшем в ходе личного досмотра у девушки были обнаружены ещё несколько свертков с наркотиками, приготовленными для дальнейшего сбыта.
По данному факту следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело.
В ходе предварительного следствия установлено, что данные граждане занимались распространением наркотиков на территории городов Тольятти и Жигулёвска бесконтактным способом с использованием интернет-ресурсов. В общей сложности у них было изъято 40 граммов синтетических наркотических средств.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание, - предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двадцати лет.
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