Тольяттинца задержали во время закладки наркотика

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2019 года сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции в районе станции Химическая г. Тольятти задержали гражданина 1986 г.р. при совершении закладки наркотических средств.При проведении обследования автомобиля обвиняемого, в котором находилась его супруга, полицейские обнаружили бумажные свёртки, в которых, как установлено в ходе экспертизы, находилось наркотическое средство синтетического происхождения. В дальнейшем в ходе личного досмотра у девушки были обнаружены ещё несколько свертков с наркотиками, приготовленными для дальнейшего сбыта.По данному факту следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело.В ходе предварительного следствия установлено, что данные граждане занимались распространением наркотиков на территории городов Тольятти и Жигулёвска бесконтактным способом с использованием интернет-ресурсов. В общей сложности у них было изъято 40 граммов синтетических наркотических средств.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Максимальное наказание, - предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двадцати лет.