Тольяттинец в магазине расплачивался потерянной картой соседа

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5 декабря текущего года в отдел полиции поступило сообщение о том, что с банковской карты местного жителя происходит списание средств в магазинах Комсомольского района Тольятти. Мужчина 1990 года рождения пояснил, что ранее он потерял карту в неустановленном месте, про списание денежных средств, в размере около 4,5 тысяч рублей, узнал в кредитном учреждении. Оперативный дежурный направил к месту вероятного нахождения злоумышленника следственно-оперативную группу и ближайший патрульный наряд полиции.Задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства мужчина 1989 года рождения.В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены торговые организации, в которых подозреваемый расплачивался за покупки чужой банковской картой. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, установлены и опрошены возможные очевидцы, приобщены к материалам дела банковские документы.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.