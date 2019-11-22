Сотрудница Управления Роспотребнадзора по Самарской области признана виновной в мошенничестве

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Суд вынес приговор главному специалисту-эксперту отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.Следствием и судом установлено, что в ноябре 2018 года она получила от индивидуального предпринимателя через другого сотрудника Роспотребнадзора денежные средства в размере 20 тысяч рублей, пообещав не проводить внеплановую проверку, несмотря на то, что распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки издано не было и ее проведение мошенницей не поручалось, в связи с чем она не могла повлиять на ход и результаты внеплановой выездной проверки ввиду отсутствия служебных полномочий.Приговором федерального суда Автозаводского района города Тольятти назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.