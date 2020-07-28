Самарский полицейский в свой выходной день задержал грабителя

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В ходе работы полицейские осмотрели место происшествия и установили местонахождение камер видеонаблюдения. Стражи порядка изъяли и посмотрели записи, составили ориентировку с описанием злоумышленника, которая была доведена личному составу самарской полиции.В этот же день инспектор 1 мобильного взвода 1 роты полка патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Самаре лейтенант полиции Алексей Камкичев, в свой выходной день, выезжал со двора по улице Ташкентской и обратил внимание на мужчину, схожего по приметам с грабителем. Лейтенант полиции, вызвав подкрепление, задержал подозрительного мужчину и впоследствии передал прибывшему наряду полка ППСП.В настоящее время отделом дознания ОП№1 Управления МВД России по г. Самаре в отношении ранее судимого за кражу и причастность к незаконному обороту наркотиков самарца 1981 года рождения возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».У полицейских есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к совершению не менее 6 фактов открытого хищения золотых украшений. Свою вину мужчина не отрицает, сообщает облМВД.