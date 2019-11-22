Самарец хранил марихуану в гараже

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Во время обследования гаража, расположенного в поселке Управленческий Красноглинского района города Самара, принадлежащего местному жителю 1986 года рождения, полицейские обнаружили и изъяли вещество зеленого цвета растительного происхождения.По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что веществом является наркотическое средство марихуана, в высушенном состоянии, общим весом 5,235 гр., что является крупным размером.Как пояснил задержанный – ранее судимый, безработный местный житель 1986 года рождения, наркотическое средство он приобрел и хранил в помещении гаража для личного употребления, без цели сбыта.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет, сообщает облМВД.