Ранее судимый житель Оренбургской области задержан в Сызрани за кражу телефона
2 июля 2019 12:43
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Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте раскрыта кража мобильного телефона, совершенная на железнодорожном вокзале ст. Пенза-1.
В дежурную часть Сызранского линейного отдела поступило сообщение о хищении мобильного телефона, произошедшем на железнодорожном вокзале ст. Пенза-1. После получения информации полицейские приступили к розыску подозреваемого в совершении данного преступления, а также похищенного имущества. Вскоре сотрудниками отдела уголовного розыска подозреваемый был задержан на железнодорожном вокзале ст. Сызрань-1.
В портфеле задержанного был обнаружен и изъят похищенный телефон.
Подозреваемым оказался 54-летний ранее судимый житель Оренбургской области. Установлено, что мобильный телефон он похитил из лотка для личных вещей, оставленных пассажиром, проходя через стационарную рамку металлодетектора.
В тот же день разыскиваемый был передан инициатору розыска.
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