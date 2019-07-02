Ранее судимый житель Оренбургской области задержан в Сызрани за кражу телефона

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Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте раскрыта кража мобильного телефона, совершенная на железнодорожном вокзале ст. Пенза-1.В дежурную часть Сызранского линейного отдела поступило сообщение о хищении мобильного телефона, произошедшем на железнодорожном вокзале ст. Пенза-1. После получения информации полицейские приступили к розыску подозреваемого в совершении данного преступления, а также похищенного имущества. Вскоре сотрудниками отдела уголовного розыска подозреваемый был задержан на железнодорожном вокзале ст. Сызрань-1.В портфеле задержанного был обнаружен и изъят похищенный телефон.Подозреваемым оказался 54-летний ранее судимый житель Оренбургской области. Установлено, что мобильный телефон он похитил из лотка для личных вещей, оставленных пассажиром, проходя через стационарную рамку металлодетектора.В тот же день разыскиваемый был передан инициатору розыска.