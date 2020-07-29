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Полицейские Волжского района задержали пешехода с запрещенным веществом

29 июля 2020 12:53
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Полицейские Волжского района задержали пешехода с запрещенным веществом
30-летний, ранее не судимый злоумышленник пояснил, что хранил наркотики для личного употребления, без цели сбыта.

Во время несения службы на маршруте патрулирования автодороги «Обход г. Самары» инспекторы ДПС ОМВД России по Волжскому району за административное правонарушение задержали двух местных жителей. Мужчины находились на проезжей части вне населенного пункта без светоотражающих элементов.

В ходе составления административного протокола полицейские заметили, что один гражданин заметно нервничает и прячет что-то в руках. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр. В присутствии понятых у мужчины обнаружили и изъяли полимерный пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения. Согласно справки эксперта вещество является наркотическим средством марихуана, массой 23,27 гр.

30-летний, ранее не судимый злоумышленник пояснил, что хранил наркотики для личного употребления, без цели сбыта. Во время дальнейшей работы полицейские выяснили, что мужчина мог склонять к потреблению наркотических средств других лиц. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность товарища задержанного – местного жителя 1993 года рождения, которого задержанный склонял к потреблению наркотиков.

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД Росси по Волжскому району возбуждено два уголовных дела, сообщает облМВД.
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