Листья "для лечебного отвара" у жительницы области отказались марихуаной

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При проверке поступившей информации женщина 1966 года рождения, неоднократно судимая за хранение и употребление наркосодержащих средств, а также имущественные преступления, была задержана полицейскими на одной из улиц города. На вопрос оперативников о наличии запрещённых к обороту веществ, задержанная ответила, что ничего противозаконного у нее нет. После чего оперативники ОНК пригласили сотрудника полиции, которая в присутствии понятых произвела личный досмотр женщины и ее вещей, обнаружила и изъяла из сумки полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Со слов местной жительницы, изъятое является частями растения конопля, которые она сорвала и хранила у себя для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется полицейскими.Пакет с содержимым был направлен на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. В результате проведенного исследования установлено, изъятое вещество является наркотическим средством марихуана общей массой около 30 грамм в высушенном состоянии.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.