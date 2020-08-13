Грабитель в Приволжском районе пытался уехать попутным транспортом из области

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Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник, находясь на рынке, расположенном в Приволжском районе, с прилавка торговой палатки открыто похитил парфюмерную продукцию. Индивидуальный предприниматель обратился в полицию за помощью.Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, опросили продавца, возможных очевидцев произошедшего и предположили, что к преступлению может быть причастен мужчина, ранее «знакомый» сотрудникам органов внутренних дел.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у полицейских появилась информация, что подозреваемый пытается уехать попутным транспортом в соседний район области. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно выехали в указанном направлении и задержали злоумышленника на автомобильной трассе, по которой он следовал, после чего доставили подозреваемого в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.В ходе опроса безработный местный житель 2002 года рождения вину в содеянном признал. Мужчина указал место, где спрятал похищенное, которое было обнаружено и изъято полицейскими.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.