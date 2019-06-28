Дальний родственник обокрал кухню жительницы Сызрани

110

В феврале 2019 года жительница города Сызрань 1949 года рождения обратилась за помощью в полицию. Женщина рассказала полицейским, что из ее комнаты в квартире, расположенной на проспекте 50 лет Октября, похищено имущество на общую сумму 17 000 рублей. Добычей злоумышленника стала бытовая техника, кухонная утварь и продукты питания. Полицейские осмотрели место происшествия и обнаружили, что ни входная дверь в квартиру, ни дверь в комнату не имеют признаков взлома. Стражи правопорядка пришли к выводу, что совершить преступление мог тот, кто имеет беспрепятственный доступ в квартиру. Сотрудники полиции предположили, что к происшествию может быть причастен дальний родственник потерпевшей. С мужчиной они не общаются, но проживают в одной квартире. Комнаты каждого закрываются на замок.Подозреваемый – ранее не судимый житель города Сызрань 1969 года рождения, в совершении преступления признался. Он рассказал полицейским, что воспользовался долгим отсутствием соседки и проник к ней в комнату. Замок взламывать не пришлось – мужчина смог подобрал ключ к двери родственницы. Похищенные вещи сдал в ломбард по своим документам, что стало еще одним доказательством его причастности к совершению преступления.Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.