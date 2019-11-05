Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
5 ноября 2019 09:57
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В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщают следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу, пишут "Известия".
После осмотра места преступления криминалистам удалось установить факт тщательной подготовки подозреваемых к разбойному нападению. Также были обнаружены боеприпасы и биологические следы троих лиц, причастных к преступлению, один из которых был застрелен.
Сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых: 49- и 35-летних жителей города Белово. Решением суда после ходатайства следствия один из подозреваемых был заключен под стражу, решение по второму будет принято сегодня.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). В ходе расследования правоохранительные органы проверят причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, совершенным в области.
Нападение на дом экс-чиновника было совершено поздно вечером 31 октября. Супруга Лаврентьева заметила на участке их дома двоих неизвестных, о чем сообщила мужу. Одним из злоумышленников оказался 45-летний Марат Гарипов. Известно, что мужчина был борцом и некоторое время работал спасателем.
Бывший мэр вышел из дома с ружьем, после чего произошла перестрелка, в которой погибли хозяин дома и Гарипов. Еще один злоумышленник скрылся, правоохранительные органы ищут его. Жена бывшего чиновника укрылась в доме и не пострадала.
Сергей Лаврентьев был мэром Киселевска в течение 15 лет. В августе 2018 года его переизбрали пост градоначальника, но он покинул должность по собственному желанию.
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