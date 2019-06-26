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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

За взятку в Жигулевске задержан медработник

26 июня 2019 14:03
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За взятку в Жигулевске задержан медработник
Он выдал два незаконных больничных.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по Жигулевску установлено, что медицинский работник 1980 года рождения получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 12 600 рублей от местной жительницы за выдачу двух фиктивных листков нетрудоспособности.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облМВД.

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