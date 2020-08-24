За сбыт героина в Похвистнево задержаны 2 женщины

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Сотрудниками МО МВД России «Похвистневский» в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Обследование помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» пресечен незаконный оборот наркотиков. При проверке автомобиля такси, в котором в качестве пассажиров находились 42-летняя и 53-летняя жительницы города Похвистнево, ранее неоднократно судимые за незаконный оборот наркотических средств, в присутствии понятых полицейские обнаружили в задней правой дверце автомобиля 22 свёртка с порошкообразным веществом, а у одной из пассажирок - флакон с жидкостью.Сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков обследовали место жительства 42-летней женщины, где обнаружили ещё три свёртка с порошкообразным веществом.Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятым является героин общей массой 6,144 гр, в том числе 0,574 гр. вещества находилось во флаконе.Задержанные женщины признались, что хранили героин с целью последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.