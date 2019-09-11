За наркоторговлю самарчанка на 7,5 лет отправится в колонию

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Управлением ФСБ России по Центральному военному округу в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена жительница г. Самары 1979 г.р., причастная к организации незаконного сбыта наркотических средств.В сентябре 2018 года при попытке сбыта героина массой 0,25 грамм она была задержана с поличным сотрудниками УФСБ по ЦВО совместно с органами полиции.В ходе расследования уголовного дела дала признательные показания в отношении 9 дополнительных эпизодов противоправной деятельности.Решением Октябрьского районного суда г. Самары женщина приговорена путем частичного сложения назначенных наказаний к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.Фото pixabay.com