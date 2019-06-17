Жительница Сызрани хранила дома героин
17 июня 2019 10:17
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Сотрудники полиции задержали предполагаемую злоумышленницу в подъезде дома на проспекте 50 лет Октября. В присутствии понятых полицейские изъяли у задержанной два полимерных свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Находка была направлена на экспертизу. Исследование показало, что изъятым веществом является наркотическое средство героин общей массой 184 грамма.
По данным сотрудников полиции, в совершении преступления подозревается безработная, ранее судимая за совершение имущественного преступления местная жительница 1989 года рождения. По словам задержанной, наркотик она хранила без цели сбыта для собственного употребления. В настоящее время данная версия тщательно проверяется полицейскими.
Возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить лишение свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается, сообщает облМВД.
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