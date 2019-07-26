Жительница Похвистневского района похитила у подруги деньги
26 июля 2019 10:18
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На днях в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский поступило заявление от 42-летней жительницы села Нижнеягодное Похвистневского района, о том, что у её знакомая не отдаёт, принадлежащие ей 6 500 рублей.
Заявительница пояснила, что в связи с отсутствием собственной банковской карты, детское пособие ей переводили на счёт знакомой, которая в последствии отдавала перечисленное. В ходе проведения первоначальных следственных действий полицейские установили, что жительница села Подбельск Похвистневского района 1979 года рождения, в очередной раз получила денежные средства, но не отдала их владелице, а потратила на свои нужды. Подозреваемая, ранее судимая за имущественное преступление, признала свою вину в совершении вышеуказанного деяния.
Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает облМВД.
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