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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Жительница Октябрьска продала технику, а заявила об ее краже

30 августа 2019 10:00
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Жительница Октябрьска продала технику, а заявила об ее краже
Возбуждено уголовное дело о ложном доносе.

Жительница города Октябрьск 1993 года рождения совместно с супругом сообщила полицейским, что неизвестный похитил у нее телевизор и DVD-проигрыватель. Нанесенный ущерб она оценила в 7 500 рублей. При обращении в полицию заявительница в установленном законом порядке была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.

По словам заявительницы, кража имущества произошла в частном доме, в котором она и ее супруг временно не проживают. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы недавнего застолья. Хозяйка жилплощади пояснила, что к распитию алкоголя отношения не имеет и вообще не понимает, как все это могло оказаться в доме. Супруг заявительницыц был в командировке и также дом не посещал. Девушка предположила, что все это принадлежит неизвестному, который похитил вещи. В закрытый дом, по ее мнению, он мог попасть через чердак.

В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка выяснили, что никакого преступления не было. Это удалось установить благодаря показаниям знакомых, чьи отпечатки были оставлены на бутылках из-под спиртного. Они подтвердили, что девушка в день инцидента распивала с ними алкоголь, и ни о каком хищении имущества речи не шло. После и сама заявительница призналась полицейским в том, что сама продала свое имущество.

Возбуждено уголовное дело о ложном доносе, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 
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