Жительница Октябрьска продала технику, а заявила об ее краже

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Жительница города Октябрьск 1993 года рождения совместно с супругом сообщила полицейским, что неизвестный похитил у нее телевизор и DVD-проигрыватель. Нанесенный ущерб она оценила в 7 500 рублей. При обращении в полицию заявительница в установленном законом порядке была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.По словам заявительницы, кража имущества произошла в частном доме, в котором она и ее супруг временно не проживают. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы недавнего застолья. Хозяйка жилплощади пояснила, что к распитию алкоголя отношения не имеет и вообще не понимает, как все это могло оказаться в доме. Супруг заявительницыц был в командировке и также дом не посещал. Девушка предположила, что все это принадлежит неизвестному, который похитил вещи. В закрытый дом, по ее мнению, он мог попасть через чердак.В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка выяснили, что никакого преступления не было. Это удалось установить благодаря показаниям знакомых, чьи отпечатки были оставлены на бутылках из-под спиртного. Они подтвердили, что девушка в день инцидента распивала с ними алкоголь, и ни о каком хищении имущества речи не шло. После и сама заявительница призналась полицейским в том, что сама продала свое имущество.Возбуждено уголовное дело о ложном доносе, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.