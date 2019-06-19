Жительница Новокуйбышевска украла у матери телевизор

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В ОМВД России по городу Новокуйбышевску за помощью обратилась местная жительница 1975 года рождения. В ходе опроса женщина пояснила, что из ее квартиры пропал телевизор стоимостью более 35 000 рублей.Выехавшие по указанному в заявлении адресу сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую и собрали все необходимые улики, обнаружив, что следов взлома квартиры, откуда пропала техника, не было.В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к происшествию может быть причастна 22-летняя дочь пострадавшей. Молодая девушка ранее была осуждена за хранение наркотических средств, нигде не работает, проживает вместе с матерью, имеет ключи от квартиры.Зоумышленница призналась в совершении кражи и сообщила, что телевизор сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды. Сотрудники полиции приняли меры к розыску и возврату имущества законной владелице.В отношении подозреваемой следственным отделом Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело.Через несколько дней в городской отдел полиции поступило сообщение от сотрудников патрульно-постовой службы полиции о задержании фигурантки дела о кражи телевизора. Сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли у нее бумажный сверток, в котором, по результатам экспертизы, находилось производное наркотического средства N – метилэфедрона, массой 0,45 грамм, что является значительным размером. В отношении подозреваемой возбудили еще одно уголовное дело, сообщает облМВД.