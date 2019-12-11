Житель Жигулевска пустил в свою квартиру знакомого и лишился имущества

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С заявлением в ОМВД России по г. Жигулевску обратился 59-летний местный житель, владелец одной из квартир дома микрорайона Г-1.В ходе опроса прибывшие по указанному с сообщении адресу сотрудники полиции выяснили, что осенью текущего года мужчина разрешил временно пожить в своей квартире знакомому, а сам уехал в гости за пределы Самарской области. По возвращении хозяин жилплощадине обнаружил в квартире ни своего знакомого, ни принадлежащего ему имущества: перфоратора, шуруповерта и компьютерного монитора. Заявитель оценил причиненный ему ущерб в размере 5 000 рублей.Сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастен именно знакомый мужчины. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и доставили его в полиции для дальнейшего разбирательства.В ходе опроса мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Задержанным является безработный 33-летний мужчина, не имеющий постоянной регистрации на территории города, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник пояснил, что шуруповерт он успел продать, а остальная часть похищенного имущества была изъята сотрудниками полиции.Теперь вору грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.