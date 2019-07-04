Житель Сызранского района купил жене интимный подарок на деньги с похищенной карты
4 июля 2019 11:47
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История произошла в Сызранском районе. Мужчина был в гостях у своего приятеля и помогал ему чинить мотороллер. Тот попросил съездить в Сызрань, чтобы купить корвалол, алкоголь и 20 литров бензина. Для расчетов он дал ему свою банковскую карту. Друг сделал нужные покупки и вернулся обратно.
Далее ему позвонила сожительница, сообщив, что дочка простудилась, и ей нужны лекарства. Мужчина решил занять на медикаменты пять тысяч все у того же приятеля. Тот сказал, что наличности нет, и дал добро снять нужную сумму с карты, которую уже давал ему. К тому времени хозяин карты был уже пьян. Так или иначе, приятель банковский пластик решил не возвращать.
Он уехал и стал расплачиваться картой за покупки, погасил долги за ЖКХ и просто снимал наличность. С этой картой он даже посетил интим-магазин, где приобрел для своей гражданской жены вибратор в подарок. Общая сумма похищенных денег составила более 50 тысяч рублей.
В итоге его задержали правоохранители. Ранее у мужчины не было криминального прошлого.
За несколько дней красивой жизни суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Украденные деньги он уже вернул владельцу карты, пишет КТВ-Луч.
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