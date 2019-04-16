Житель Самарской области вышел из колонии, где отбывал срок за кражу, и снова попытался обокрасть тот же самый дом

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Находившийся на маршруте патрулирования в городе Кинель экипаж вневедомственной охраны Росгвардии от дежурного пункта централизованной охраны получил информацию о сработавшей сигнализации. Объектом преступного посягательства стал охраняемый объект – коттедж, расположенный на улице Осипенко. Группа задержания в составе прапорщика Петра Тонких и сержанта Алексея Кошмана незамедлительно выехала по указанному адресу.Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили открытую калитку и разбитое окно на первом этаже дома. Продолжив осмотр объекта, патрульные задержали неизвестного мужчину, который пытался скрыться через окно, расположенное на противоположной стороне коттеджа.Стражи правопорядка передали жителя села Кинель-Черкассы 1982 года рождения вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу». Подозреваемого проверяют на причастность к совершению других противоправных деяний – согласно предварительным данным, на его счету целый ряд аналогичных преступлений.Примечательно, что ранее коттедж уже фигурировал в полицейских сводках – в 2016 году этот же мужчина обворовал его. В дальнейшем он был задержан и осужден к реальному лишению свободы. После выхода на свободу житель Кинель-Черкасс вновь взялся за старое. Довести преступный умысел ему помешало то, что хозяин обворованного дома после кражи принял решение доверить безопасность своего имущества вневедомственной охране Росгвардии и установил в доме охранную сигнализацию.