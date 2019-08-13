Житель Самарской области украл деньги с банковской карты

151

С заявлением о краже денег с банковской карты в отдел полиции обратилась жительница Сергиевского района. В заявлении было указано, что с ее банковского счета были похищены денежные средства в размере четырех тысяч рублей.Полицейские подробно опросили женщину и установили, что потерпевшая является пользователем услуги "Мобильный банк", как выяснили стражи правопорядка при смене номера телефона пострадавшая не отключила привязку вышеуказанной банковской услуги к старому номеру. Сделав необходимые запросы полицейские установили, что новым пользователем сим-карты является мужчина, проживающий в г. Самара.В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что именно новый владелец телефонного номера совершил перевод денежных средств. Правоохранители установили личность и место проживания сорокалетнего подозреваемого. Злоумышленник сознался в содеянном и возместил потерпевшей похищенные денежные средства.Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.