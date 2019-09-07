Житель Похвистневского района воровал металлический настил с крыши дома

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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский" поступило заявление от жителя города Похвистнево Самарской области, о том, что с крыши принадлежащего ему дома, расположенного в селе Сосновка, был похищен профилированный настил в количестве 9 штук. Причиненный ущерб заявитель оценил в 3 150 рублей.Из материалов уголовного дела следует, что потерпевший периодически приезжал в дом и проверял сохранность имущества. В один из дней ему позвонили соседи и сообщили об отсутствии нескольких листов профнастила на крыше, после чего заявитель и обратился в полицию за помощью. Полицейские на месте происшествия провели осмотр, установли и опросили возможных очевидцев, собрали улики.Задержан ранее судимый в 2010 году за аналогичное преступление житель села Сосновка. Правоохранители установили места его возможного нахождения и задержали мужчину 1977 года рождения. Подозреваемый признался в совершении кражи металлоизделий для использования в личных целях.Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Профилированный настил был обнаружен на территории придомового участка подозреваемого и возвращён владельцу, сообщает облМВД.